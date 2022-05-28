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Россияне массированно обстреляли ракетами Сумскую область

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Россияне массированно обстреляли ракетами Сумскую область

Иллюстративное фото / Фото: Госпогранслужба Украины

Вечером субботы, 28 мая, российские оккупанты обстреляли Сумскую область — приграничье и Сумской район.

После 12:00 оккупанты выпустили из российского Троебортного пять минометных мин по приграничной территории Шосткинского района.

Около 16:00 российский самолет совершил шесть пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумского района. Ракеты попадали вне населенных пунктов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Россияне осуществили ракетные обстрелы Сумского района. Детали позже", — отметил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Напомним, в район населенного пункта Лунинец Брестской области, в 50 км от украинской границы, перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М".

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