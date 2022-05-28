Оккупанты лишили школьников Мариуполя каникул и все лето будут заставлять учиться на русском

Россия пытается стереть украинскую идентичность у детей на оккупированных территориях.
В оккупированном российскими войсками Мариуполе самопровозглашенные власти приняли решение лишить детей летних каникул и объявили о продлении учебного процесса до 1 сентября.
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По информации советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, в этот период планируют преподавать детям историю России, математику, русский язык и литературу, чтобы поскорее пристроить детей под российские образовательные стандарты. Также оккупантами планируется открыть 9 школ в Мариуполе.
Денисова заявила, что Россия пытается стереть из сознания детей украинскую идентичность и навязать свои видения мирового порядка. Вынуждая детей посещать школы, здания которых разрушились, не создав безопасных условий, оккупант ставит под угрозу жизнь и здоровье детей.
“Указанное является прямым нарушением статей 29 и 38 Конвенции ООН о правах ребенка, которая устанавливает, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения, а также нарушение долга защиты детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом”, – подчеркнула омбудсмен.
Людмила Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав ребенка в Украине.
Отметим, оккупанты открыли в Мариуполе школу, выпускникам обещают дипломы "ДНР" и предлагают поступление в российские вузы, расположенные в экономически депрессивных регионах РФ и не пользующиеся спросом у россиян.
Напомним, анонсы оккупантов о "компенсации" за разрушенное жилье в Мариуполе оказались только обещаниями.
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