Пентагон успішно випробував компоненти гіперзвукової зброї

У середу, 26 жовтня, Міністерство оборони США здійснило запуск високоточної ракети-зонда із стартового полігону NASA "Воллопс" у штаті Вірджинія. Під час випробувань оцінювалися, зокрема, обладнання зв'язку і навігації гіперзвукової зброї. Тест назвали успішним.

Про це повідомили на офіційному сайті ВМС США.

“Ці запуски дозволяють проводити часті та регулярні льотні випробування для підтримки швидкого розвитку наступальних і оборонних гіперзвукових технологій. Дані, зібрані під час останньої ракетної кампанії із зондуванням, сприятимуть покращенню бойових можливостей як для ВМС, так і для армії, щоб забезпечити подальше панування на полі бою”, - йдеться у повідомленні.

Під час останнього експерименту було також випробувано передові матеріали, які можуть витримувати високу температуру в "реальних умовах гіперзвукового польоту".

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Гіперзвукова зброя запускається зі швидкістю, що принаймні вп’ятеро перевищує швидкість звуку, яка становить приблизно 300 метрів на секунду. Вона вважається новим поколінням озброєння, яке позбавляє противника часу на реагування й робить неефективними традиційні засоби протиракетної оборони.

“Постачання гіперзвукової зброї є одним із найвищих пріоритетів Міністерства оборони”, - наголосили у повідомленні.

Агентство Reuters відзначає, що США в прискореному порядку розробляють гіперзвукову зброю після того, як Росія та Китай уже повідомляли про її успішні випробування й узяття на озброєння.

У липні цього року США повідомили про успішні випробування двох гіперзвукових ракет біля узбережжя Каліфорнії виробництва Lockheed Martin, запуск яких здійснювався зі стратегічного бомбардувальника B-52H.

Як відомо, Росія стверджує, що застосувала гіперзвукові ракети "Кинджал" під час бойових дій в Україні.

Нагадаємо, у травні цього року в Міністерстві оборони РФ повідомили про успішне випробування гіперзвукової ракети “Циркон”, яка вразила ціль на відстані близько 1000 кілометрів.

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