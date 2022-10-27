Австралия предоставит Украине еще 30 бронемашин Bushmaster

Также австралийские военные в Британии будут учить своих украинских коллег.

Австралия передаст украинским защитникам еще 30 бронетранспортеров Bushmaster, которые хорошо зарекомендовали себя на фронте, в частности при освобождении Харьковщины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

"Я благодарен Австралии за новый пакет безопасности, включающий тренировки для наших военных и 30 дополнительных Bushmaster. Эти бронемашины показали отличные результаты на поле боя, и Украина обращалась с запросом о дополнительной партии. Всегда будем помнить поддержку Австралии", — отметил министр. .

Отметим, что австралийские бронетранспортеры Bushmaster помогли бойцам ВСУ проводить успешное контрнаступление на Харьковском направлении. В частности, ВСУ с помощью Bushmaster вышли на реку Оскол. Министр обороны Резников показал, как это было.

Как далекая Австралия поддерживает Украину

Как пишет ABC.news, контингент из 70 австралийских военнослужащих будет развернут в Великобритании для обучения своих украинских коллег.

"Наши солдаты будут участвовать в обширной учебной программе в Соединенном Королевстве, чтобы помочь подготовить своих украинских товарищей к борьбе против необоснованной и незаконной агрессии России", — сказал министр обороны Ричард Марлз.

В издании отмечают, что на этой неделе в бюджете Австралии предусмотрено выделение более 200 миллионов долларов США на дополнительную помощь Украине, в том числе 185,6 миллиона долларов США на оборонную помощь.

Общая финансовая поддержка Австралией Украины сейчас превышает 655 миллионов долларов, в том числе 475 миллионов долларов военной помощи.

Кроме Bushmasters Австралия передала шесть буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы, 28 бронированных машин M113, а также противотанковое оружие и другое оружие.

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