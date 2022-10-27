Российские хакеры атаковали сайт парламента Израиля

Группа российских хакеров атаковала сайт парламента Израиля прямо перед выборами.

Об этом сообщает израильский 12 канал.

В сообщении указывается, что атака была замечена и отражена через несколько минут после ее начала, все системы работы сайта были восстановлены.

В свою очередь группа российских хакеров, совершавшая атаку, заявила, что сделала это в отместку за "помощь Украине со стороны властей Израиля".

Напомним, ранее сообщалось, что украинские хакеры сломали телевидение в России и выложили призыв сдаться в плен.

Хакеры восстали против Путина и начали персональную войну

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