Российские хакеры атаковали сайт парламента Израиля

Российские хакеры пытались взломать сайт Кнессета
Группа российских хакеров атаковала сайт парламента Израиля прямо перед выборами.
Об этом сообщает израильский 12 канал.
В сообщении указывается, что атака была замечена и отражена через несколько минут после ее начала, все системы работы сайта были восстановлены.
В свою очередь группа российских хакеров, совершавшая атаку, заявила, что сделала это в отместку за "помощь Украине со стороны властей Израиля".
Напомним, ранее сообщалось, что украинские хакеры сломали телевидение в России и выложили призыв сдаться в плен.
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