В Україні загинув шостий американський доброволець

На війні в Україні загинув 23-річний американський доброволець Скайлер Джеймс Ґреґґ, який воював у складі Інтернаціонального легіону Територіальної оборони Збройних Сил України.

Ґреґґ — шостий американець, який поліг за Україну після відкритого вторгнення Росії.

Про це 5 листопада розповіли в ефірі "Єдиних новин" з посиланням на американське видання The Daily Beast. Цю інформацію виданню підтвердили батько воїна та командир його підрозділу.

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"Скайлер вирішив поїхати воювати в Україну, коли побачив у сюжеті, як російський танк протаранив легковик", — розповіли в "Єдиних новинах".

У квітні Скайлер Ґреґґ приєднався до Інтернаціонального легіону, у червні його поранили в бою під Харковом, хлопець деякий час проходив реабілітацію у шпиталі, після чого повернувся на фронт. Доброволець зі штату Вашингтон загинув 29 жовтня — його підрозділ потрапив під артилерійський обстріл, кілька людей було поранено.

Як з’ясувалося, першою про загибель Скайлера Ґреґґа 2 листопада написала його тітка Мері Ґреґґ-Мерфі: "Мій дорогий хоробрий племінник Скайлер загинув, виконуючи свій обов’язок, допомагаючи своїм українським друзям у війні проти Росії".

Нагадаємо, у боях за Україну загинув австралійський доброволець Тревор К'єлдал.

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