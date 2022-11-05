Однорічний син Віктора Павліка занедужав: "Він горить"

Дружина Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, розповіла, що їхній однорічний син занедужав.

Маленькому Михайлику стало зле на кордоні. Так, блогерка поверталася з мамою та сином до України після відпочинку. Вони простояли на кордоні понад дві години, аж раптом Михайлику стало зле.

Катерина Реп'яхова із сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Як розповіла Катерина, у хлопчика піднялася температура та його почало нудити. Окрім цього, Михайлика мучить діарея.

"Понад дві години на кордоні… А Міші різко стало зле. Він горить, блювота, діарея", - розповіла Катерина в Instagram-stories.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Більше блогерка не давала жодних подробиць та не виходила з фанами на зв'язок. Поки невідомо, що саме сталося з Михайликом і чи стало йому вже ліпше.

Зазначимо, Катерина Реп'яхова минулого місяця поїхала з мамою та сином до Ізраїлю, аби навідати сестру з племінниками. Згодом блогерка чкурнула з сім'єю до Єгипту.

Читайте також: