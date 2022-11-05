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Міша Романова захопила романтичними кадрами, як з бойфрендом приймала ванну

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
344
Час на прочитання
1 хв
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Міша Романова захопила романтичними кадрами, як з бойфрендом приймала ванну

Міша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Співачка показала, яку романтику влаштувала зі своїм обранцем.

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова трішки поділилася особистим. Зокрема, виконавиця вже не приховує, що не самотня, тож сміливо ділиться романтичним контентом.

Зокрема, в Instagram-stories зірка показала, який вечір вони з коханим влаштували. Парочка вирішила разом прийняти ванну при свічках. Відповідне відео Міша показала у своєму фотоблогу. Ролик зірка вирішила не підписувати, а залишила лише смайлик у вигляді червоного серця.

Міша Романова з бойфрендом / © instagram.com/misharomanova
Міша Романова з бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Зазначимо, Міша Романова вперше розсекретила, що більше не самотня, минулого місяця. Виконавиця засвітила руку свого коханого. Утім, Романова не поспішає розповідати, хто ж став її обранцем. Зірка не лише приховує його обличчя, а й ім'я.

Нагадаємо, у Міші Романової є син Мартін, якого вона народила 2018 року. Хто став батьком дитини – невідомо. Єдине, що артистка розповідала про чоловіка, це те, що він не хоче брати участь у вихованні сина.

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Дата публікації
Перегляди
344
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