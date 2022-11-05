Міша Романова захопила романтичними кадрами, як з бойфрендом приймала ванну

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова трішки поділилася особистим. Зокрема, виконавиця вже не приховує, що не самотня, тож сміливо ділиться романтичним контентом.

Зокрема, в Instagram-stories зірка показала, який вечір вони з коханим влаштували. Парочка вирішила разом прийняти ванну при свічках. Відповідне відео Міша показала у своєму фотоблогу. Ролик зірка вирішила не підписувати, а залишила лише смайлик у вигляді червоного серця.

Міша Романова з бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Зазначимо, Міша Романова вперше розсекретила, що більше не самотня, минулого місяця. Виконавиця засвітила руку свого коханого. Утім, Романова не поспішає розповідати, хто ж став її обранцем. Зірка не лише приховує його обличчя, а й ім'я.

Нагадаємо, у Міші Романової є син Мартін, якого вона народила 2018 року. Хто став батьком дитини – невідомо. Єдине, що артистка розповідала про чоловіка, це те, що він не хоче брати участь у вихованні сина.

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