Секрет ідеально тонких млинців: потрібен всього лише один інгредієнт

Існують певні хитрощі, які допоможуть вам приготувати мереживні тонкі млинці, які завдли будуть вдаватися. Є рецепт, завдяки якому ви гарантовано отримаєте смачну страву. Читайте, що потрібно додати до тіста, щоб були тонкі млинці, в матеріалі ТСН.ua.

Виявляється, щоб у вас завжди виходили тонкі млинці на молоці, потрібно додати всього лише один простий інгредієнт - окріп.

Як приготувати тонкі млинці: рецепт

На 10-12 млинців вам знадобляться:

150 мл окропу;

150 мл молока;

130 г борошна;

1,5 столові ложки цукру;

1,5 столові ложки олії;

1 яйце;

1/2 чайні ложки солі.

Інструкція з приготування дуже проста:

Замісіть тісто за допомогою вінчика. З'єднайте молоко, цукор, сіль, олію, борошно і яйце. Перемішайте всі інгредієнти до однорідності. Далі, продовжуючи помішувати, влийте окріп. Помішувати дуже важливо, адже тоді не буде грудочок. Розігрійте сковороду, змастіть її маслом (перед приготуванням кожного нового млинця додавайте масло знову) та вилийте тонкий шар тіста.

Дуже важливо перед приготуванням добре нагріти сковороду, щоб тісто не прилипало до поверхні.

Завдяки окропу тісто стає м'яким, тому у вас будуть виходити тонкі млинці з маленькими дірочками.