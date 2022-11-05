Миша Романова восхитила романтическими кадрами, как с бойфрендом принимала ванну

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова немного поделилась личным. В частности, исполнительница уже не скрывает, что не одинока, поэтому смело делится романтическим контентом.

В частности, в Instagram-stories звезда показала, какой вечер они с любимым устроили. Парочка решила вместе принять ванную при свечах. Соответствующее видео Миша показала в своем фотоблоге. Ролик звезда решила не подписывать, а оставила только смайлик в виде красного сердца.

Миша Романова с бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Отметим, Миша Романова впервые рассекретила, что больше не одинока в прошлом месяце. Исполнительница засветила руку своего любимого. Впрочем, Романова не спешит рассказывать, кто стал ее избранником. Звезда не только скрывает его лицо, но и имя.

Напомним, у Миши Романовой есть сын Мартин, которого она родила в 2018 году. Кто стал отцом ребенка – неизвестно. Единственное, что артистка рассказывала о мужчине, это то, что он не хочет участвовать в воспитании сына.

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