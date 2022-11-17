Число пострадавших в результате ракетного удара по Днепру возросло до 23, есть тяжелые (фото)

Среди пострадавших есть один ребенок.
Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Днепру утром 17 ноября увеличилось до 23. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он отметил, что 15 раненых находятся в больнице.
Оккупанты повредили промышленное предприятие, жилые дома и транспорт на оживленной улице.
"Россияне ударили по городским кварталам в начале дня. Когда люди уже были на улицах. Ехали на работу, шли по делам. Просто жили свою привычную жизнь", — написал глава ОВА.
Напомним, в результате российского ракетного удара по Днепру пострадала сотрудница городского совета. Обломок ракеты разрезал женщине пальто и встрял в тело. Раненую прооперировали.
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