Зеленский сообщил, где на фронте – наиболее жесткие бои

На вечер, 20 ноября, всего на востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня.

Наиболее жесткие бои на передовой по-прежнему продолжаются в Донецкой области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 20 ноября.

"Самые жесткие бои по-прежнему на Донетчине. Хотя атак в эти сутки меньше — из-за ухудшения погоды, количество российских обстрелов остается, к сожалению, чрезвычайно большим", — отметил Зеленский.

В Луганской области украинские силы "понемногу и с боями" двигаются вперед.

"По состоянию на это время в общей сложности на востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня. Спасибо каждому и каждому, кто держит позиции и кто помогает нашим силам обороны", – подытожил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Россия применила против Украины более 4700 ракет.

Ад в Донецкой области

Президент Зеленский регулярно отмечает Донбасс как одно из самых сложных мест на фронте. Президент сказал, что командование РФ изо дня в день в течение месяцев гонит туда людей насмерть.

В Бахмуте, за который продолжаются сражения, остаются около 10 тыс. жителей. Глава Бахмутской городской военной администрации Алексей Рева заявил, что в Бахмуте ситуация настолько сложна, что искать погибших и разбирать завалы невозможно.

В Донецкой области даже провели обучение на случай ядерного удара РФ.

Военный капеллан Марк Купчененко рассказал, что в Бахмуте – ад, происходит штурм за штурмом и обстрелы не утихают.

Российские оккупанты попытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи на фронте, считает представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.