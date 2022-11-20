Зеленський повідомив, де на фронті - найбільш жорсткі бої

Станом на вечір, 20 листопада, загалом на сході вже майже 400 обстрілів від початку дня.

Найбільш жорсткі бої на передовій, як і раніше, тривають у Донецькій області.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 20 листопада.

"Найбільш жорсткі бої, як і раніше, на Донеччині. Хоча атак цієї доби менше – через погіршення погоди, кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно великою", – зазначив Зеленський.

На Луганщині українські сили "потроху і з боями" рухаються вперед.

"Станом на цей час загалом на сході вже майже 400 обстрілів із початку дня. Дякую кожному й кожній, хто тримає позиції і хто допомагає нашим силам оборони", – підсумував глава держави.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що Росія застосувала проти України понад 4700 ракет.

Пекло на Донеччині

Президент Зеленський регулярно відзначає Донеччину як один із найскладніших місць на фронті. Президент сказав, що командування РФ день за днем протягом місяців жене туди людей на смерть.

У Бахмуті, за який тривають бої, лишаються близько 10 тис. жителів. Очільник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева заявив, що в Бахмуті ситуація настільки складна, що виявляти загиблих та розбирати завали неможливо.

На Донеччині навіть провели навчання на випадок ядерного удару РФ.

Військовий капелан Марк Купчененко розповів, що у Бахмуті – пекло, відбувається штурм за штурмом і обстріли не вщухають.

Російські окупанти спробують вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, щоб продемонструвати хоч якісь успіхи на фронті, вважає речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.