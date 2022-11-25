ФИФА разрешит ЛГБТ-символику на чемпионате мира-2022: детали

Организатор турнира не будет препятствовать болельщикам, которые будут приходить на матчи с "радужными цветами".

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение разрешить болельщикам носить вещи в поддержку ЛГБТ-сообщества во время матчей чемпионата мира-2022.

Об этом пишет The Independent.

Во время поединков первого тура группового раунда Мундиаля власти конфисковали вещи, на которых изображалась радуга или радужные полоски.

После обращения национальных федераций в ФИФА, организация проинформировала, что хозяева турнира больше не будут создавать проблем зрителям с символикой.

Напомним, что ФИФА запретил капитанам национальных сборных использовать повязки OneLove на турнире, угрожая штрафами и желтыми карточками для игроков. В ответ сборная Германии провела акцию протеста перед матчем против Японии.

Между тем, Дания рассматривает вариант выхода из ФИФА из-за запрета использовать эти повязки на матчах мирового первенства.

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