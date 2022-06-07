Російський генерал Кутузов загинув, пхаючи елітні підрозділи ПДВ в наступ – Арестович

Арестович розповів, що у російського командування значні проблеми, адже рядові військові відмовляються йти у наступ.

Російський генерал-майор Роман Кутузов загинув на полі бою, змушуючи своїх підлеглих йти в атаку.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Російський генерал-майор Кутузов загинув, намагаючись підрозділ ПДВ (повітряно-десантні війська. – Ред.) – "елітну" частину – кинути у наступ. Він загинув на полі бою, намагаючись підняти солдат в атаку. І це далеко не перший такий випадок. Це показує, що у росіян дуже великі проблеми: багато "відмовників", – сказав Арестович.

Нагадаємо, що під Попасною "на концерт до Кобзона" відправили генерала РФ Романа Кутузова.

У ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Кутузова. А журналіст Роман Цимбалюк своєю чергою розповів, що загиблий генерал не надто шкодував своїх підлеглих і вважав їх "гарматним м'ясом".

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