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Під Попасною "на концерт до Кобзона" відправили ще одного генерала РФ

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Під Попасною "на концерт до Кобзона" відправили ще одного генерала РФ

Фото: Фото з соціальних мереж

В Україні ліквідували ще одного російського генерала.

На сході України загинув російський генерал-майор Роман Кутузов.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Попередньо стало відомо, що сьогодні в Україні загинув т.зв. командир армійського корпусу "ДНР" генерал-майор Кутузов Р.В. Ласкаво просимо до пекла", — написав Братчук у Telegram.

Смерть генерала підтвердив і російський пропагандист ВДТРК (Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія. – Ред.) Олександр Сладков.

За його словами,  Кутузов був "вихідцем з ВДВ". Він загинув, "повівши в атаку" своїх підлеглих.

Соцмережі псевдореспублік бойовиків повідомили, що Кутузов загинув на Луганщині – у селищі Миколаївка під Попасною, поблизу траси Артемівськ – Лисичанськ.

Зазначимо, що Роман Кутузов був виконувачем обов'язків командира 5-ї загальновійськової армії, яка дислокувалася в Уссурійську.

Раніше повідомлялося, що російського генерала, якого проклинають його рідні на Волині, заарештували нібито за зливання інформації ЗСУ.

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