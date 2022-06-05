Українські десантники збили сучасний російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"

На Донеччині ЗСУ збили ще один російський вертоліт.

Воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили Ка-52 "Алігатор".

Приземлити техніку окупантів вдалося пострілом з ПЗРК "Ігла". Про це повідомили у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗС України.

"Закінчуємо вихідні гарними новинами!" – прокоментували захисники.

Зауважимо, гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною. Його вартість – близько 16 млн доларів. Вертоліт має на озброєнні гармату з лазерним наведенням та протитанковий ракетний комплекс. Також він здатний нести авіабомби та іншу зброю.

Нагадаємо, Мустафа Найєм розповів про стан пораненого на фронті брата. Адвоката Масі Найєма, якого важко поранили на фронті, готують до операції.

Читайте також: