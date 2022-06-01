Українські військові збили під Ізюмом російський "Алігатор": деталі

Дані про збиття «Алігатора» підтвердила розвідка.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що під Ізюмом ворог тримає напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52. А нині завдяки цьому підрозділу холодноярців ескадрилья трохи поріділа.

Про це повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр у повідомленні у Facebook.

"По наших позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти. Закидували некерованими авіаційними ракетами. Сьогодні знову вилетіло два гелікоптери. Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК «Ігла»", - розповів військовослужбовець бригади Іван/

На відео – фрагмент роботи мобільної вогневої групи зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади Холодний Яр, який сьогодні вдень збив російський гелікоптер Ка-52, також відомий як «Алігатор».

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський сказав, що вже наступного тижня очікує хороших новин щодо постачання зброї до України.

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