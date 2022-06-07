Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів"

Російська армія обстріляла Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Є поранений та руйнування.

У ніч проти 7 червня російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з "Ураганів".

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Великій Костромці, що в Зеленодольській громаді, поранено 46-річного чоловіка. Його госпіталізували. У селі пошкоджено будинки.

Нагадаємо, група молодиків з Дніпропетровщини, які після вторгнення РФ, втекли з України, використавши підроблені документи, наживалися на війні. Шахраї організували за кордоном схему продажу "гуманітарки".

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