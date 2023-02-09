В Одесі знову не будуть працювати трамваї та тролейбуси

В регіоні досі не діють графіки.

Сьогодні, 9 лютого, в Одесі не будуть працювати трамваї та тролейбуси через проблеми з електроенергією.

Про це повідомили у КП "Одесміськелектротранс", пише Суспільне.

В четвер в Одеській області знову діють екстрені відключення світла. Графіки, складені раніше для погодинних вимкнень, не діють.

До слова, напередодні в "Укренерго" обіцяли, що вже до вечора 8 лютого скоротять тривалість відключень світла. Ремонтним бригадам вдалося подати додатковий обсяг електроенергії у регіон.

Нагадаємо, на Одещині серйозні проблеми з електроенергією. Зокрема, 26 січня під час атаки росіяни поцілили в об‘єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Сталися значні проблеми з електропостачанням.

Втім, вже 4 лютого в Одесі сталися масштабні аварії на підстанції. Без світла залишилися Приморський, Малиновський і Суворовський райони Одеси, а також села поблизу.

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