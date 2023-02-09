У Хмельницькій області 9 лютого не вимикатимуть світло: що відомо

У разі чергових атак заміри можуть скасувати.

В четвер, 9 лютого, в Хмельницькій області не будуть вимикати електрику. В регіоні - режимний день: енергетики будуть здійснюватимуть режимні заміри.

Про це повідомили на сайті "Хмельницькобленерго".

"Енергетики фіксуватимуть реальний рівень споживання електричної енергії споживачами області без погодинних відключень або інших обмежень", - зазначають енергетики.

Наголошується, що результати вимірювань використовуватимуться НЕК "Укренерго" для визначення дозволеної величини навантаження, тобто ліміту на область.

Разом з тим енергетики зауважують, що у разі чергових атак заміри можуть скасувати. "Погодинні відключення чи інші обмеження не будуть застосовуватися, але відсутність технологічних порушення чи аварії гарантувати неможливо", - йдеться у повідомленні обленерго.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що навесні ситуація з електроенергією може покращитися через потепління. Однак чи будуть діяти графіки відключень світла, залежатиме від дій Росії. В теплі пори року споживання електроенергії менше, через що й менші ризики щодо відключень світла, кажуть у Міненерго.

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