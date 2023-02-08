Чи будуть вимикати світло навесні: що кажуть у Міненерго

У теплі пори року споживання електроенергії менше, через що й менші ризики щодо відключень світла, кажуть у Міненерго.

Навесні ситуація з електроенергією може покращитися через потепління, однак, чи будуть діяти графіки відключення світла, це залежатиме від дій Росії.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в телеефірі у середу, 8 лютого.

Очільник Міненерго пояснив, що у теплі пори року споживання електроенергії менше, через що й менші ризики щодо відключень світла. Також він додав, що навесні буде легше та швидше відновлювати пошкоджені об'єкти, що вплине на зростання генерації у системі.

"На жаль, досі є дефіцит генерації і, безумовно, з підвищенням температури це впливає на падіння споживання", – сказав Галущенко.

Відповідаючи на питання про прогнози, коли не будуть запроваджуватися віялові відкдючення, Галущенко сказав: "Я не хотів би прогнозувати, у багатьох випадках це залежить від тих ударів, які будуть чи не будуть по енергосистемі".

Ситуація в енергосистемі України

Станом на 8 лютого споживання електроенергії в Україні зросло. Причина - зниження температури. Однак дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

Нагадаємо, "Укренерго" повідомили про зміни у графіку відключень електроенергії у кожному регіоні після того, як заміряють електроспоживання. Під час цього цілий день не вимикатимуть світло. Заміри роблять для того, щоб скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл.

Олександр Харченко: імпорт електроенергії, графіки відключень, платіжки

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