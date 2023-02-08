Будут ли выключать свет весной: что говорят в Минэнерго

В теплое время года потребление электроэнергии меньше, из-за чего и меньшие риски отключения света, говорят в Минэнерго.

Весной ситуация с электроэнергией может улучшиться из-за потепления, однако будут ли действовать графики отключения света, это будет зависеть от действий России.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в телеэфире в среду, 8 февраля.

Глава Минэнерго пояснил, что в теплое время года потребление электроэнергии меньше, из-за чего и меньшие риски отключения света. Также он добавил, что весной будет легче и быстрее восстанавливать поврежденные объекты, что повлияет на рост поколения в системе.

"К сожалению, до сих пор есть дефицит генерации и, безусловно, с повышением температуры это влияет на падение потребления", – сказал Галущенко.

Отвечая на вопрос о прогнозах, когда не будут вводиться веерные отключения, Галущенко сказал: "Я не хотел бы прогнозировать, во многих случаях это зависит от тех ударов, которые будут или не будут по энергосистеме ".

Ситуация в энергосистеме Украины

По состоянию на 8 февраля потребление электроэнергии в Украине выросло. Причина – понижение температуры. Однако несколько выросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы.

Напомним, Укрэнерго сообщили об изменениях в графике отключений электроэнергии в каждом регионе после того, как замеряют электропотребление. Во время этого целый день не выключается свет. Замеры производят для того, чтобы скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение.

Александр Харченко: импорт электроэнергии, графики отключений, платежки

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