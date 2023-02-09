У Тихому океані виявили три тонни кокаїну (фото)

Поліція вважає, що вантаж призначався для Австралії.

Військово-морський флот Нової Зеландії в Тихому океані перехопив плавучу партію кокаїну — це найбільший в історії країни арешт наркотиків.

Про це повідомляє BBC.

Знахідка важить 3,2 тонни й коштує $316 мільйонів. Пакети були підвішені буйками, а деякі позначені символом Бетмена та конюшини.

"Це найбільша знахідка незаконних наркотиків новозеландськими агентствами. Це більше, ніж Нова Зеландія використала б за 30 років", — заявив комісар поліції Нової Зеландії Ендрю Костер.

Фото: Associated Press

"Наркотики були призначені для Австралії. Цього вистачило б для обслуговування чорного ринку країни протягом року", – додали у поліції.

Знайдену партію кокаїну вже доправили до спеціальних центрів Окленду для документування та знищення.

Нагадаємо, раніше в Іспанії завершилася масовими арештами масштабна операція з протидії наркоторгівлі. Іспанські правоохоронці конфіскували понад 32 тонни “шишок” марихуани, що є еквівалентом 1,1 млн рослин конопель.

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