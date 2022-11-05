В Іспанії встановили світовий рекорд із вилучення марихуани: відео

У суботу, 5 листопада, в Іспанії завершилася масовими арештами масштабна операція з протидії наркоторгівлі. Іспанські правоохоронці конфіскували понад 32 тонни “шишок” марихуани, що є еквівалентом 1,1 млн рослин конопель.

Про це повідомляє Цивільна гвардія Іспанії, опублікувавши відповідне відео.

Операція, яка призвела до конфіскації найбільшої кількості канабісу на міжнародному рівні, отримала назву "Jardines" (“Сади”). Вона проходила протягом кількох тижнів, у кількох містах Іспанії.

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Операція почалася з виявлення кількох плантацій промислових конопель в місті Вільяканьяс у провінції Толедо, де відповідальні особи контролювали весь процес: у них була компанія, яка купувала насіння, інша компанія відповідала за вивезення у поля та посадку, ще одна - стежила за найделікатнішим етапом: доглядом за рослинами, збиранням врожаю та сушінням.

“Конфіскація 32 тонн “шишок” марихуани стала найбільшим вилученням цієї речовини не тільки в Іспанії, але й на міжнародному рівні”, – йдеться в заяві Цивільної гвардії Іспанії.

“Шишки” були розфасовані у вакуумні упаковки і підготовлені для відправлення в різні регіони Іспанії, а також в інші європейські країни - переважно до Швейцарії, Нідерландів, Німеччини та Бельгії.

Загалом під час операції було затримано 20 осіб віком від 20 до 59 років - дев'ять чоловіків і 11 жінок.

Після того, як Іспанія протягом кількох десятиліть була воротами в Європу для гашишу, останніми роками тут збільшилися плантації канабісу, які приваблюють злочинні групи з усього європейського континенту.

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