На Ай-Петрі в Криму спалахнула пожежа (відео)

Горить кафе та прилегла до нього господарська споруда.

На горі Ай-Петрі в окупованому Криму спалахнула пожежа 5 листопада.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

"На Ай-Петрі пожежа. Зайнялося кафе в Мисливському селищі, вогонь охопив 600 квадратних метрів. Попередньо ніхто не постраждав. На місці працюють екстрені служби", – йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео з місця пожежі зафіксована охоплена вогнем будівля та люди, що поряд стоять і фіксують це все на смартфони.

За даними "МНС" окупантів, горить кафе та прилегла до нього господарська споруда. До ліквідації пожежі задіяні три одиниці техніки та 12 членів особового складу. За попередніми даними, людей у кафе на момент займання не було.

Нагадаємо, в російській Костромі військовий-контрактник скоїв підпал кафе "Полігон", внаслідок чого загинули 15 людей. Чоловік вистрелив кілька разів у стелю з мисливської ракетниці.

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