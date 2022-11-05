На Ай-Петре в Крыму вспыхнул пожар (видео)

Горит кафе и прилегающее к нему хозяйственное сооружение.

На горе Ай-Петри в оккупированном Крыму вспыхнул пожар 5 ноября.

Об этом сообщают местные паблики.

"На Ай-Петре пожар. Загорелось кафе в Охотничьем поселке, огонь охватил 600 квадратных метров. Предварительно никто не пострадал. На месте работают экстренные службы", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео с места пожара зафиксировано охваченное огнем здание и рядом стоящие люди, которые фиксируют это все на смартфоны.

По данным "МЧС" оккупантов, горит кафе и прилегающее к нему хозяйственное сооружение. К ликвидации пожара задействованы три единицы техники и 12 членов личного состава. По предварительным данным, людей в кафе на момент возгорания не было.

Напомним, в российской Костроме военный-контрактник совершил поджог кафе "Полигон", в результате чего погибли 15 человек. Мужчина выстрелил несколько раз в потолок из охотничьей ракетницы.

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