В Тихом океане обнаружили три тонны кокаина (фото)

Полиция считает, что груз предназначался для Австралии.

Военно-морской флот Новой Зеландии в Тихом океане перехватил плавучую партию кокаина — самый большой в истории страны арест наркотиков.

Об этом сообщает BBC.

Находка весит 3,2 тонны и стоит 316 миллионов долларов. Пакеты были подвешены буйками, а некоторые отмечены символом Бэтмена и клевера.

"Это самая большая находка незаконных наркотиков новозеландскими агентствами. Это больше, чем Новая Зеландия использовала бы за 30 лет", — заявил комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер.

Фото: Associated Press

"Наркотики были предназначены для Австралии. Этого хватило бы для обслуживания черного рынка страны в течение года", – добавили в полиции.

Найденную партию кокаина уже доставили в специальные центры Окленда для документирования и уничтожения.

Напомним, ранее в Испании завершилась массовыми арестами масштабная операция по противодействию наркоторговле. Испанские правоохранители конфисковали 32 тонны "шишек" марихуаны, что является эквивалентом 1,1 млн растений конопли.

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