В Одессе снова не будут работать трамваи и троллейбусы

В регионе до сих пор не действуют графики.

Сегодня, 9 февраля, в Одессе не будут работать трамваи и троллейбусы из-за проблем с электроэнергией.

Об этом сообщили в КП "Одесгорэлектротранс", пишет Общественное.

В четверг в Одесской области снова действуют экстренные отключения света. Графики, составленные ранее для почасовых отключений, не действуют.

К слову, накануне "Укрэнерго" обещали, что уже к вечеру 8 февраля сократят продолжительность отключений света. Ремонтным бригадам удалось предоставить дополнительный объем электроэнергии в регион.

Напомним, в Одесской области серьезные проблемы с электроэнергией. В частности, 26 января во время атаки россияне попали в объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Произошли значительные проблемы с электроснабжением.

Впрочем, уже 4 февраля в Одессе произошли масштабные аварии на подстанции. Без света остались Приморский, Малиновский и Суворовский районы Одессы, а также села поблизости.

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