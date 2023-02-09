Моравецький назвав три пріоритети Польщі на саміті Євроради: всі стосуються України

Політик каже, що вимоги досить зрозумілі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав три основні пріоритети Варшави на спеціальній зустрічі Європейської ради, і всі вони стосуються безпеки України.

Про це очільник польського уряду написав у Твіттері.

"Зараз вирушаю на засідання Євроради. Вимоги Польщі зрозумілі: співпраця в межах ЄС щодо фінансової і військової підтримки України, 10-й пакет санкцій, конфіскація майна Росії і його передання на зниження цін на енергію для громадян і на відбудову України", - уточнив Моравецький.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін вже втратив Україну. У диктатора, за словами Байдена, немає шансів виграти війну проти України. Захід продовжуватиме допомагати українцям.

“Українці б’ються як леви”, – голова польського уряду Матеуш Моравецький

Читайте також: