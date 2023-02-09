"Втратив Україну": Байден заявив про програш Путіна у війні

Президент США запевнив, що допомога українцям триватиме.
Президент Росії Володимир Путін "вже втратив Україну" і не зможе здобути перемогу у війні.
Про це заявив в ефірі телепрограми PBS NewsHour президент США Джо Байден.
Американський лідер наголосив на необмеженій допомозі США для українського уряду.
"Путін ніяк не зможе перемогти, він уже втратив Україну", – наголосив Байден.
"Президент РФ думав, що після вторгнення його вітатимуть в Україні всі російськомовні і скажуть: "Заходь". По-друге, він думав, що НАТО розвалиться, боятиметься і нічого не зробить", — прокоментував він.
Джо Байден заявив про продовження координації дій НАТО для підтримки України, незважаючи на військові амбіції Путіна.
Раніше Байден заявив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.
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