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"Втратив Україну": Байден заявив про програш Путіна у війні

"Втратив Україну": Байден заявив про програш Путіна у війні

Фото: Associated Press

Президент США запевнив, що допомога українцям триватиме.

Президент Росії Володимир Путін "вже втратив Україну" і не зможе здобути перемогу у війні.

Про це заявив  в ефірі телепрограми PBS NewsHour президент США Джо Байден.

Американський лідер наголосив на необмеженій допомозі США для українського уряду.

"Путін ніяк не зможе перемогти, він уже втратив Україну", – наголосив Байден.

"Президент РФ думав, що після вторгнення його вітатимуть в Україні всі російськомовні і скажуть: "Заходь". По-друге, він думав, що НАТО розвалиться, боятиметься і нічого не зробить", — прокоментував він.

Джо Байден заявив про продовження координації дій НАТО для підтримки України, незважаючи на військові амбіції Путіна.

Раніше Байден заявив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

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