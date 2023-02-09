"Потерял Украину": Байден заявил о проигрыше Путина в войне

Президент США заверил, что помощь украинцам будет продолжаться.

Президент России Владимир Путин "уже потерял Украину" и не сможет одержать победу в войне.

Об этом заявил в эфире телепрограммы PBS NewsHour президент США Джо Байден.

Американский лидер отметил неограниченную помощь США для украинского правительства.

"Путин никак не сможет победить, он уже потерял Украину", – подчеркнул Байден.

"Президент РФ думал, что после вторжения его будут приветствовать в Украине все русскоязычные и скажут: "Входи". Во-вторых, он думал, что НАТО развалится, будет бояться и ничего не сделает", — прокомментировал он.

Джо Байден заявил о продолжении координации действий НАТО по поддержке Украины, несмотря на военные амбиции Путина.

Ранее Байден заявил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

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