"Исторический день для Европы": Зеленский с Макроном прибыл в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в компании президента Франции Эммануэля Макрона.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром прибыл в Брюссель для участия в саммите Европейского Союза и выступлении в Европарламенте.

Об этом сообщило французское издание BFMTV.

Первой визит Зеленского подтвердила президент Европарламента Роберта Мецола.

"Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что президент Украины Зеленский будет в Европейском парламенте сегодня утром, чтобы обратиться из Дома европейской демократии", – написала она в Twitter.

Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa



Сердце Европейской семьи, в которой Ukraine belongs.



Мы будем поддерживать Украину целым шагом к способу к нашей Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 9, 2023

В аэропорту Зеленского, прибывшего вместе с президентом Франции Эмануэлем Макроном, встретили Урсула фон дер Ляен и Шарль Мишель.

"Добро пожаловать домой, добро пожаловать в ЕС", — написал Мишель.

Напомним, Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона.

Макрон также заявил, что Украина может рассчитывать на Францию в восстановлении мира.

"Предложенный вами план — основа для дискуссий на пути, который должен привести нас к международной мирной конференции", — сказал Макрон.

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