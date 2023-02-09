"Исторический день для Европы": Зеленский с Макроном прибыл в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в компании президента Франции Эммануэля Макрона.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром прибыл в Брюссель для участия в саммите Европейского Союза и выступлении в Европарламенте.
Об этом сообщило французское издание BFMTV.
Первой визит Зеленского подтвердила президент Европарламента Роберта Мецола.
"Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что президент Украины Зеленский будет в Европейском парламенте сегодня утром, чтобы обратиться из Дома европейской демократии", – написала она в Twitter.
Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 9, 2023
Сердце Европейской семьи, в которой Ukraine belongs.
Мы будем поддерживать Украину целым шагом к способу к нашей Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5
В аэропорту Зеленского, прибывшего вместе с президентом Франции Эмануэлем Макроном, встретили Урсула фон дер Ляен и Шарль Мишель.
"Добро пожаловать домой, добро пожаловать в ЕС", — написал Мишель.
Напомним, Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона.
Макрон также заявил, что Украина может рассчитывать на Францию в восстановлении мира.
"Предложенный вами план — основа для дискуссий на пути, который должен привести нас к международной мирной конференции", — сказал Макрон.
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