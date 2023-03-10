Гигантский астероид может упасть на землю: учёные назвали сроки

В 2046 году через 23 года в нашу планету может врезаться астероид диаметром 50 метров. Отмечается, что возможность столкновения составляет приблизительно 1 до 600, другими словами выше средней.

Об этом свидетельствуют данные НАСА.

В координационном центре Европейском космическом агентстве говорят, что вероятность прямого удара составляет 1 из 625. Впрочем, требуются долгие недели наблюдения, чтобы уточнить прогноз.

Известно, что впервые обнаруженный 27 февраля астероид, получивший название 2023 DW, по оценкам имеет диаметр около 50 метров.

"Прямое столкновение с таким камнем не будет таким катастрофическим, как астероид диаметром 12 километров, убивший динозавров. Тем не менее, 2023 DW может нанести серьезный ущерб, если он приземлится недалеко от большого города или густонаселенного района", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что столкновение с DW 2023 пока считается маловероятным, ученые оперативно разрабатывают методы защиты Земли от подобных угроз.

Добавим, мимо Земли в 2023 году пролетит редкая комета, которую не видели 80 тыс. лет. То есть в последний раз это небесное тело человечество видело в процессе, когда покидало Африку и заселяло остальной мир.

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