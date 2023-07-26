К Земле мчит опасный астероид размером с пассажирский авиалайнер

К Земле летит астероид под названием 2018 BG5, обнаруженный 5 лет назад. Его размер оценивают в 55 метров, что сравнимо со средним размером пассажирского авиалайнера.

Об этом пишет tech.hindustantimes.com.

Этот астероид принадлежит к группе астероидов под названием Аполлоны, которые постоянно пересекают орбиту Земли во время своего вращения вокруг Солнца и могут близко подлетать к планете. Многие считаются опасными для нас как из-за своего размера, так и из-за своего места пребывания в космосе.

По словам ученых, астероид 2018 BG5 мчится сквозь космос с головокружительной скоростью, что составляет 30 тысяч км/ч. Максимально близко к Земле этот астероид будет в четверг, 27 июля. Это означает, что он должен пролететь мимо планеты на расстоянии 4,1 млн км.

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