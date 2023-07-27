Умер на месте: на Волыни водитель грузовика сбил 13-летнего ребенка

Мужчина был за рулем трезвым.

В селе Дубово Ковельского района водитель грузового автомобиля наехал на 13-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

Об этом сообщили в полиции Волынской области.

Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. 60-летний водитель грузовика прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результат осмотра показал, что мужчина был трезв.

В настоящее время правоохранители внесли по этому факту сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

Все обстоятельства трагедии правоохранители выяснят в ходе расследования уголовного производства.

Ранее стало известно, что в Ровенской области под колесами отца погиб один годовалый сын.