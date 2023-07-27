Умер на месте: на Волыни водитель грузовика сбил 13-летнего ребенка

Мужчина был за рулем трезвым.
В селе Дубово Ковельского района водитель грузового автомобиля наехал на 13-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.
Об этом сообщили в полиции Волынской области.
Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа. 60-летний водитель грузовика прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результат осмотра показал, что мужчина был трезв.
В настоящее время правоохранители внесли по этому факту сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет.
Все обстоятельства трагедии правоохранители выяснят в ходе расследования уголовного производства.
Ранее стало известно, что в Ровенской области под колесами отца погиб один годовалый сын.
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