Ночные взрывы в Хмельницкой области: в ОВА рассказали об атаке РФ

Ночью 27 июля во время воздушной тревоги в Хмельницкой области прогремели взрывы. Российская армия атаковала регион беспилотниками.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной военной администрации.

"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, Хмельнитчина снова была под прицелом врага. "Шахеды", запущенные РФ, были уничтожены силами и средствами Воздушных сил в пределах Хмельницкой области", — сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

Атака на Хмельнитчину

Ночью против 27 июля в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога. В ВСУ сообщали, что некоторым областям на юге Украины угрожают вражеские беспилотники.

Она длилась с 02:07 до 03:24. Во время тревоги на территории Хмельницкой области работало ПВО. были слышны взрывы.

Также оккупанты атаковали область вечером 26 июля ракетами. Тогда представитель ПС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что было целью кафиров в Хмельницкой области. Речь идет о городе Староконстантинов. Там расположен военный аэродром.

В результате ударов ракетами в населенных пунктах зафиксировано падение обломков враждебных целей. В частности, обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновском обществе. Поврежден авто

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