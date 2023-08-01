На Волині нещеплена двомісячна дитина померла від кашлюку

Інфіковані також інші діти, що є у сім'ї.

На Волині, у Луцькому районі, від кашлюку померла двомісячна дитина. Немовля було нещеплене від цієї хвороби.

Про це повідомили у пресслужбі ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ".

"Ймовірно, інфікування відбулося від старших дітей в сім’ї, які також не щеплені в зв’язку з відмовами батьків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці провели епідеміологічне розслідування в осередку захворювання.

Своєю чергою, інформаційне агентство "ВолиньPost" пише, що кашлюк у двомісячної дитини ускладнився пневмонією. Згодом у немовля виявили ураження серця та мозку.

У сім'ї, де зростало немовля, виховують ще чотирьох дітей. Під час обстеження виявили, що вони теж інфіковані і потребують госпіталізації.

За словами лікарки-епідеміологині Валентини Новачевської, у Волинській області ситуація з кашлюком погіршилася. Саме тому такі інфекції мають підйоми періодично.

"Це відбувається тоді, коли зменшується кількість щеплених, знижується колективний імунітет. Тому дуже важливо його підтримувати і щепитися. Батьки, які планують дитину, не повинні нехтувати її безпекою", - пояснила медикиня.

Кашлюк

Заразне захворювання дихальних шляхів. Найбільш характерною ознакою кашлюка є затяжний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини. Багато дітей, інфікованих кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят, бо може проявлятися апное - тимчасовим припиненням дихальних рухів. Тому для новонароджених дітей особливо важливо перебувати у щепленому середовищі.

Симптоми з’являються через 7-10 днів після інфікування: помірний жар, нежить, кашель, який переходить у судомний кашель.

Як повідомлялося, у МОЗ б'ють на сполох, бо у Києві понад 600 дітей не мають щеплення від кору. Медики закликають вакцинуватися, оскільки попередній спалах недуги 2017 року також починався з поодиноких випадків.

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