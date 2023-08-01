На Волыни непривитый двухмесячный ребенок умер от коклюша

Инфицированы также другие дети, которые есть в семье.

На Волыни, в Луцком районе, от коклюша умер двухмесячный ребенок. Младенец был непривит от этой болезни.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ "Волынский областной лабораторный центр Минздрава".

"Вероятно, инфицирование произошло от старших детей в семье, также не привитых в связи с отказами родителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты провели эпидемиологическое расследование в очаге заболевания.

В свою очередь, информационное агентство "ВолыньPost" пишет, что коклюш у двухмесячного ребенка осложнился пневмонией. Впоследствии у младенца обнаружили поражение сердца и мозга.

В семье, где рос младенец, воспитывают еще четырех детей. В ходе обследования обнаружили, что они тоже инфицированы и нуждаются в госпитализации.

По словам врача-эпидемиологини Валентины Новачевской, в Волынской области ситуация с коклюшем ухудшилась. Именно поэтому такие инфекции имеют периодически подъемы.

"Это происходит тогда, когда уменьшается количество привитых, снижается коллективный иммунитет. Поэтому очень важно его поддерживать и прививаться. Родители, планирующие ребенка, не должны пренебрегать его безопасностью", — пояснила медикиня.

Кашлюк

Заразное заболевание дыхательных путей. Наиболее характерным признаком коклюша является затяжной кашель. Болезнь легко распространяется от человека к человеку. Многие дети, инфицированные коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев, потому что может проявляться апноэ – временным прекращением дыхательных движений. Поэтому для новорожденных детей особенно важно находиться в привитой среде.

Симптомы появляются через 7-10 дней после инфицирования: умеренный жар, насморк, кашель, переходящий в судорожный кашель.

Как сообщалось, в Минздраве бьют тревогу, потому что в Киеве более 600 детей не имеют прививки от кори. Медики призывают вакцинироваться, поскольку предыдущая вспышка недуга 2017 года также начиналась с единичных случаев.

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