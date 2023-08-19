Зеленський вирушив до Швецїі – обговорюватимуть військову допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 19 серпня, повідомив про робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською.

Про це глава держави написав у Telegram.

У Швеції Володимир Зеленський зустрінеться з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI і королевою Сільвією, спікером парламенту Андреасом Норленом й головами парламентських партій.

"Широкі українсько-шведські переговори. Особисто подякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність", – йдеться у повідомленні.

Президент України уточнив, що переговори у Швеції будуть присвячені військовій допомозі, розвитку двосторонньої співпраці, зокрема в оборонно-промисловому комплексі, європейській інтеграції України та безпеці в євроатлантичному просторі.

Нагадаємо, Зеленський анонсував зміни у роботі ТЦК і СП після звільнення усіх обласних військкомів.

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