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Зеленський вирушив до Швецїі – обговорюватимуть військову допомогу Україні

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Зеленський вирушив до Швецїі – обговорюватимуть військову допомогу Україні

Володимир Зеленський. / Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський вирушив із візитом до Швеції.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 19 серпня, повідомив про робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською.  

Про це глава держави написав у Telegram.

У Швеції Володимир Зеленський зустрінеться з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI і королевою Сільвією, спікером парламенту Андреасом Норленом й головами парламентських партій.

"Широкі українсько-шведські переговори. Особисто подякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність", – йдеться у повідомленні.

Президент України уточнив, що переговори у Швеції будуть присвячені військовій допомозі, розвитку двосторонньої співпраці, зокрема в оборонно-промисловому комплексі, європейській інтеграції України та безпеці в євроатлантичному просторі.

Нагадаємо, Зеленський анонсував зміни у роботі ТЦК і СП після звільнення усіх обласних військкомів.

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