Український дрон SkyKnight 2 застосовуватимуть військові – Міноборони

Невдовзі українські військові застосовуватимуть цю техніку під час виконання завдань.

Міноборони допустило до експлуатації в армії вітчизняний дрон SkyKnight 2. Розробка є дуже простою у керуванні та має автоматичний режим польоту.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Основні переваги SkyKnight 2

Безпілотник українського виробництва оснащений штучним інтелектом. Його максимальне корисне навантаження – 2,5 кг. SkyKnight 2 є доволі швидким, потужним і водночас тихим.

"Розробка дуже проста в керуванні. Якщо оператор вже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він засвоїть дуже швидко, орієнтовно – за тиждень", – йдеться у повідомленні.

Коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі. Річ у тім, що ним вже керуватиме бортовий комп’ютер. Щобільше, SkyKnight 2 не загрожує втрата зв'язку внаслідок глушіння ворожими засобами РЕБ, дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі.

Зауважимо, українські захисники незабаром отримують понад 270 ударних безпілотників Vampire від проєкту "Армії дронів". Техніку застосовуватимуть для знищення броньованих авто й танків.

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