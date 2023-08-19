Тіна Кароль обматюкала росіян просто зі сцени: "Пішли у ср*ку"

Артистка не втримала емоцій через повітряні тривоги під час її виступу.

Співачка Тіна Кароль наразі перебуває у концертному турі містами України.

Нещодавно виступ виконавиці в місті Чернігів ледь не зірвала повітряна тривога. Кароль лише вийшла на сцену, як декілька разів пролунала сирена. У той момент зірка не втримала емоцій і просто зі сцени обматюкала російських окупантів, через яких ми вже півтора роки не можемо спокійно жити.

"Хай йдуть вони в ср*ку. Отже, сьогодні буде повноцінний концерт і байдуже що. Зрозуміло? Дякую всім вам, ви надзвичайні" – сказала Тіна зі сцени, а присутні у залі глядачі підтримали її гучними оплесками.

Тіна Кароль послала росіян зі сцені під час концерту у Чернігові

Шанувальники були солідарними з Тіною:

А справді, нехай йдуть у ж*пу

Найкраща. Слава Україні

Ще одна базова фраза від Тіни в арсеналі

Пізніше артистка вийшла до глядачів босоніж, у широких штанах, топі і піджаку та зізналася, що це її одяг: "Я знайшла чийсь одяг. Це не мій одяг. Я прийшла в треніках, я в когось попросила", - зізналася артистка, чим розсмішила фанів у залі.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль знялася у родинній фотосесії зі своїм 14-річним сином Веніаміном і приголомшила схожістю хлопця з померлим батьком.

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