Украинский дрон SkyKnight 2 будут применять военные – Минобороны

Вскоре украинские военные будут применять эту технику при выполнении задач.

Минобороны допустило к эксплуатации в армии отечественный дрон SkyKnight 2. Разработка очень проста в управлении и имеет автоматический режим полета.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Основные преимущества SkyKnight 2

Беспилотник украинского производства оснащен искусственным интеллектом. Его максимальная полезная нагрузка – 2,5 кг. SkyKnight 2 довольно быстрый, мощный и одновременно тихий.

"Разработка очень проста в управлении. Если оператор уже имеет навыки пилотирования на DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то SkyKnight 2 он усвоит очень быстро, ориентировочно – через неделю", – говорится в сообщении.

Когда оператор определит цель, которую нужно поразить, беспилотник будет лететь в автоматическом режиме. Дело в том, что им будет управлять бортовой компьютер. Более того, SkyKnight 2 не угрожает потеря связи вследствие глушения враждебными средствами РЭБ, дрон все равно долетит до определенной оператором цели.

Отметим, что украинские защитники вскоре получают более 270 ударных беспилотников Vampire от проекта "Армии дронов". Технику будут применять для уничтожения бронированных автомобилей и танков.

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