"Ворскла" одержала первую победу в новом сезоне УПЛ – полтавчане "привезли" мегакурьезный гол

"Ворскла" победила "Верес" в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 1:2 .

Полтавчане вышли вперед уже на 6-й минуте встречи – защитник "Вереса" Валерий Кучеров срезал мяч в свои ворота после прострела Руслана Степанюка с левого фланга штрафной.

На 18-й минуте команда Виктора Скрипника удвоила свое преимущество в счете – Владлен Юрченко сыграл на добивании после того, как Евгений Паст парировал удар Александра Скляра из-за пределов штрафной.

Однако уже через две минуты ровенский клуб сократил отставание. Игроки "Ворсклы" допустили ужасную ошибку и сами "привезли" чрезвычайно курьезный гол. Вратарь "зелено-белых" Павел Исенко не нашел общий язык с защитником Владимиром Чеснаковым, в итоге хавбек "Вереса" Станислав Шарай с близкого расстояния отправил мяч в пустые ворота.

Попытки хозяев отыграться до финального свистка успехов не принесли. Добавим, что за минуту до конца основного времени ровенчане остались в меньшинстве – прямую красную карточку заработал нападающий Максим Марусич.

Таким образом, "Ворскла" одержала первую победу в новом сезоне УПЛ. Полтавчане с тремя очками поднялись на 12-е место в турнирной таблице. "Верес" с одним баллом занимает 14-ю строчку.

В следующем туре команда Скрипника 27 августа сыграет с "Черноморцем", а матч подопечных Сергея Лавриненко против "Динамо" был перенесен на неопределенный срок из-за участия киевлян в еврокубках.

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