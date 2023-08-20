"Україну готували до партизанської війни": Резніков зробив несподівану заяву

За словами Резнікова, увесь світ був переконаний у тому, що Україна впаде за 3 дні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що партнери лише зараз починають усвідомлювати, що Україна дійсно є східним щитом Європи і НАТО.

Про це Резніков розповів в інтерв'ю Андріани Кучер.

Ві зазначає, що спершу партнери також були впевнені у тому, що Київ впаде.

"Вони були переконані, що Україна впаде за три дні, а Київ за три тижні, і буде партизанська війна. Їхня розвідка, їхні аналітики, їхні політики радили своїм лідерам, і тому нам не давали сучасну зброю, окрім суто партизанської - Stinger, NLAW, Carl Gustav, стрілецьку зброю. Це все для партизанської війни", - розповів міністр оборони.

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Резніков резюмував, що серйозну зброю Україні союзники почали надавати коли побачили, що ми будемо битися до останнього.

Також міністр оборони Олексій Резніков заявив, що закиди про те, що ціна військового екіпірування для Міноборони є утричі завищеною, не відповідає дійсності.

Крім того, він зазначив, що війна в Україні відрізняється від попередніх воєн у світ. Це є "війна сучасних технологій", зокрема на полі бою застосовуються ударні дрони, підводні та надводні БПЛА та інше.

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