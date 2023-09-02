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Вибухи у Кривому Розі: у Повітряних силах назвали причини

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Вибухи у Кривому Розі: у Повітряних силах назвали причини

Уламок безпілотника / Фото: ілюстративне / Фото: Associated Press

У Кривому Розі 2 вересня пролунали вибухи.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині 2 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.  

Наразі відомо, що Сили повітряного командування "Схід" знищили російський безпілотник –  імовірно, розвідувальний дрон "Мерлін".  

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що під час повітряної тривоги в місті спрацювала ППО. 

"Відпрацювало ППО. Успішно. Ціль вражена. Всім користувачам соцмереж, які намагаються показати свою обізнаність, нагадую – що про роботу ППО можна писати лише після відбою повітряної тривоги", - зазначив він. 

Нагадаємо, окупанти вдарили по Харківщині – є загиблий.

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