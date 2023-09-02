Вибухи у Кривому Розі: у Повітряних силах назвали причини

У Кривому Розі 2 вересня пролунали вибухи.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині 2 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Наразі відомо, що Сили повітряного командування "Схід" знищили російський безпілотник – імовірно, розвідувальний дрон "Мерлін".
Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що під час повітряної тривоги в місті спрацювала ППО.
"Відпрацювало ППО. Успішно. Ціль вражена. Всім користувачам соцмереж, які намагаються показати свою обізнаність, нагадую – що про роботу ППО можна писати лише після відбою повітряної тривоги", - зазначив він.
Нагадаємо, окупанти вдарили по Харківщині – є загиблий.
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