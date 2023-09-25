Favbet Foundation передав ЗСУ ще одразу два авто

ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 115 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України одразу два автомобілі – мікроавтобус Volkswagen LT35 та повнопривідний турбодизельний позашляховик Hyundai Santa Fe, повідомили представники фонду.

Автомобілі передано до мінометної батареї, яка працює на Куп’янському напрямку. Також навчальний центр цього підрозділу отримав телевізори та оргтехніку.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 220 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані для ударних рот «Армії дронів».

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 115 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.