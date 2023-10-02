Синоптики обновили прогноз погоды на понедельник, 2 октября

В понедельник, 2 октября, в Украине ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Только на востоке и северо-востоке страны местами возможен небольшой дождь.

Утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха +16...+21℃, в восточных областях и южной части страны +19...+24℃.

В Киевской области и в столице переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области +16...+21℃, в Киеве +17...+19℃.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине не будет бабьего лета. Более подробно читайте в нашей новости.