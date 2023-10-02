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Нічна атака по Україні: скільки дронів вдалося знищити ППО

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Нічна атака по Україні: скільки дронів вдалося знищити ППО

Уламок Шахеда

Всього окупанти випустили сім безпілотників.

У ніч проти понеділка, 2 жовтня, російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ РФ).  

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА .

Силами та засобами Повітряних Сил знищено 4 "Shahed-131/136".

Нагадаємо, Наталя Гуменюк розповіла, що атака дронів вночі була не масована, ймовірно, окупанти хотіли розвідати, де стоїть українська ППО.

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Дата публікації
Перегляди
638
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