Війна в Україні може тривати до 2025 року: що на це вказує

На думку військових США, наша держава не має можливості проводити маневри, нам потрібно прагнути “до непривабливого виснаження”.

Війна в Україні може тривати ще два роки. Американські аналітики та офіційні особи припускають, що “існує відчуття неминучої тупикової ситуації”.

Про це пише СNN.

Як зазначається, генсек НАТО Йенс Столтенберг, держсекретар США Ентоні Блінкен та інші посадові особи говорили про "стабільний прогрес" України на полі бою, але "серед багатьох західних аналітиків і офіційних осіб існує відчуття неминучої тупикової ситуації".

“Все більше і більше говорять про те, що конфлікт розтягнеться на 2025 рік. Історія показує, що після початкової стадії війни, як правило, настає заморожування. Так сталося після того, як у 2014 році на Донбасі спалахнув так званий сепаратистський конфлікт”, - пише СNN.

Майор армії США Роберт Роуз підкреслив, що наша держава не має можливості проводити маневри, нам потрібно прагнути “до непривабливого виснаження”. Водночас партнери мають бути готові “підтримувати” Україну, поки вона не виснажить російських окупантів.

CNN пише, що Європа та Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України як на полі бою, так і фінансово. Але є ознаки втоми. Виникають сумніви і сварки.

"Весна 2024 року може стати потенційно важливою фазою війни. Обидві сторони використають зиму для переоснащення. Тоді будуть розгорнуті перші українські F-16, а також, можливо, більше ATACM та інших ракет більшого радіусу дії (крім зростаючих вітчизняних виробничих ліній в Україні)", - пише видання.

Нагадаємо, що Воллес порадив Зеленському посилити мобілізацію, бо "Росія потай мобілізує всю країну".

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